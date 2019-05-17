​Центробанк Китая понизил курс юаня к доллару до нового минимума

Народный банк Китая (Центробанк) понизил в пятницу курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 171 базисный пункт, до отметки 6,8859 юаня за доллар, передаёт Report со ссылкой на ТАСС. По статистике регулятора, это новое минимальное значение обменного курса валютной пары с 27 декабря 2018 года.

Нынешнее ослабление курса юаня наблюдается с 9 мая и длится непрерывно уже более недели.

Китай с 1 июня введет ответные пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на общую сумму $60 млрд. Эти меры приняты в ответ на повышение 10 мая правительством США пошлин в отношении китайской продукции на сумму $200 млрд с 10% до 25%.

По итогам 2015 года юань подешевел по отношению к доллару на 6%, в 2016 году - еще на 6,7%, обновив несколько минимальных значений за восемь с половиной лет. По итогам 2017 года он укрепился к американской валюте на 6,2%, в 2018 году его курс вновь опустился на 5,1%.