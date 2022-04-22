Центробанк Китая понизил курс юаня к доллару до минимума за полгода

Народный банк Китая (центробанк) в пятницу понизил курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) к доллару на 498 пунктов, до 6,4596 юаня за единицу американской валюты.

Народный банк Китая (центробанк) в пятницу понизил курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) к доллару на 498 пунктов, до 6,4596 юаня за единицу американской валюты.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте регулятора.

По статистике центробанка, это минимальное значение курса с 13 октября 2021 года. Амплитуда однодневной корректировки курса стала максимальной с 9 марта этого года.

Согласно докладу Госсовета КНР, опубликованному 5 марта на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган), в текущем году Китай будет поддерживать курс национальной валюты на "рациональном и сбалансированном уровне".