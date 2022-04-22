Центробанк Китая понизил курс юаня к доллару до минимума за полгода

Народный банк Китая (центробанк) в пятницу понизил курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) к доллару на 498 пунктов, до 6,4596 юаня за единицу американской валюты.
По статистике центробанка, это минимальное значение курса с 13 октября 2021 года. Амплитуда однодневной корректировки курса стала максимальной с 9 марта этого года.
Согласно докладу Госсовета КНР, опубликованному 5 марта на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган), в текущем году Китай будет поддерживать курс национальной валюты на "рациональном и сбалансированном уровне".