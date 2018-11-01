Центробанк Китая понизил курс юаня до нового минимума с мая 2008 года

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Народный банк Китая (центробанк) в четверг понизил курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 24 базисных пункта, до 6,9670 за доллар.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, cогласно статистике регулятора, это новое минимальное значение с 20 мая 2008 года.

Нынешнее понижение юаня к доллару длится уже третий день подряд. Как отмечает в связи с этим китайское электронное издание Guancha, мнения аналитиков относительно дальнейшей динамики китайской валюты и влияния ее курса на рынок разделились.

"Сторонники преодоления юанем отметки в 7 единиц за доллар утверждают, что в настоящее время китайская валюта переоценена, поэтому понижение до 7 соответствует требованиям рынка. В то же время противники этого придерживаются точки зрения о том, что достижение планки в 7 юаней за доллар может повлечь за собой отток капитала, а также не будет способствовать интернационализации китайской валюты", - указывает издание. "Ключевым является то, что конъюнктура китайской экономики позволит ей удержать юань в пределах 7 единиц за доллар", - утверждают авторы статьи.

Напомним, что китайский юань продолжает падать в цене.