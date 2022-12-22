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Центробанк Китая осуществил вливания в финансовую систему на $22,7 млрд

Центробанк Китая осуществил вливания в финансовую систему на $22,7 млрд Народный банк Китая (центробанк) осуществил вливания ликвидности в финансовую систему страны на сумму 157 млрд юаней (около $22,7 млрд).
Финансы
22 декабря 2022 г. 08:24
Центробанк Китая осуществил вливания в финансовую систему на $22,7 млрд

Народный банк Китая (центробанк) осуществил вливания ликвидности в финансовую систему страны на сумму 157 млрд юаней (около $22,7 млрд).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте финансового учреждения.

Средства были добавлены через операции семидневного обратного репо по ставке 2%. Сделки на две недели будут осуществляться по ставке 2,15%. Согласно заявлению банка, меры направлены на "поддержание стабильной ликвидности в конце года".

Операции обратного репо - это покупка центробанком ценных бумаг с обязательством обратной продажи через определенный срок по фиксированной цене. Вливания средств на 160 млрд юаней (около $23 млрд) в финансовую систему по такой же схеме были осуществлены центробанком и 21 декабря.

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