Центробанк Китая осуществил вливания в финансовую систему на $22,7 млрд

Народный банк Китая (центробанк) осуществил вливания ликвидности в финансовую систему страны на сумму 157 млрд юаней (около $22,7 млрд).

Народный банк Китая (центробанк) осуществил вливания ликвидности в финансовую систему страны на сумму 157 млрд юаней (около $22,7 млрд).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте финансового учреждения.

Средства были добавлены через операции семидневного обратного репо по ставке 2%. Сделки на две недели будут осуществляться по ставке 2,15%. Согласно заявлению банка, меры направлены на "поддержание стабильной ликвидности в конце года".

Операции обратного репо - это покупка центробанком ценных бумаг с обязательством обратной продажи через определенный срок по фиксированной цене. Вливания средств на 160 млрд юаней (около $23 млрд) в финансовую систему по такой же схеме были осуществлены центробанком и 21 декабря.