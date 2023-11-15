Центробанк Казахстана в пилотном режиме запустил цифровой тенге

Национальный банк (центробанк) Казахстана в пилотном режиме запустил цифровой тенге. Полномасштабное внедрение цифрового тенге планируется завершить до конца 2025 года.

Национальный банк (центробанк) Казахстана в пилотном режиме запустил цифровой тенге. Полномасштабное внедрение цифрового тенге планируется завершить до конца 2025 года.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщила пресс-служба финансового регулятора.

Первая транзакция с использованием цифровых тенге состоялась в рамках конгресса финансистов Казахстана, в день 30-летия национальной валюты страны, который отмечается 15 ноября.

"Национальным банком Казахстана в пилотном режиме запущена платформа цифрового тенге с участием банков второго уровня и их клиентов. Архитектура платформы позволяет клиентам банков воспользоваться цифровыми тенге благодаря открытию цифрового счета в мобильном приложении обслуживающего банка", - отметили в Нацбанке.

При ЦБ создана национальная платежная корпорация, которая будет заниматься развитием цифровой финансовой инфраструктуры, в том числе путем реализации проекта "Цифровой тенге".