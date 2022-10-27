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Центробанк Канады повысил ключевую ставку до 3,75%

Центробанк Канады повысил ключевую ставку до 3,75% Центральный банк (ЦБ) Канады повысил ключевую ставку с 3,25% до 3,75% годовых на фоне высокой инфляции, это стало шестым повышением ставки с начала года.
Финансы
27 октября 2022 г. 08:32
Центробанк Канады повысил ключевую ставку до 3,75%

Центральный банк (ЦБ) Канады повысил ключевую ставку с 3,25% до 3,75% годовых на фоне высокой инфляции, это стало шестым повышением ставки с начала года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном сообщении регулятора.

"Банк Канады сегодня повысил ключевую ставку до 3,75% годовых", - отмечается в заявлении. В пояснительной записке говорится, что инфляция в Канаде и в других странах остается на высоком уровне. На ее рост продолжают оказывать влияние последствия пандемии коронавируса, перебои в цепочках поставок товаров и ситуация на Украине.

Инфляция в Канаде хотя и замедлилась с 7,0% до 6,9%, но по-прежнему остается на рекордном за последние 40 лет уровне. Кроме того, по итогам сентября цены на продукты питания выросли на 11,4%, что стало рекордом с августа 1981 года, когда было зафиксировано повышение цен сразу на 11,9%.

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