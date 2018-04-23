Центробанк Ирана запретил операции с криптовалютами

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Центробанк Ирана объявил о запрете на любые операции, связанные с криптовалютами, включая биткоин.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Местное новостное агентство IRNA пишет, что банкам следует избегать покупки, либо продажи криптовалют, а также каким-либо способом участвовать в их продвижении. Запрет случился на фоне колебаний курса риала, так как некоторые жители начали играть на разнице курсов.

Как стало известно, решение было принято в конце 2017 года, однако распоряжение было опубликовано накануне вечером и связано с тем, что криптовалюта может быть использована для "отмывания денег и финансового обеспечения терроризма".

Напомним, что биткоин сейчас криптовалюта торгуется примерно по 8 800 долларов, а в начале апреля стоила меньше 7 000 долларов за единицу.