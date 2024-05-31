Центробанк Индии вернул в страну свыше 100 тонн золота из Великобритании

Резервный банк Индии (RBI) переместил 100,3 тонны золота из хранилищ в Великобритании обратно в Индию.

Резервный банк Индии (RBI) переместил 100,3 тонны золота из хранилищ в Великобритании обратно в Индию.

Как передает Report со ссылкой на The Times of India, это первый случай, по крайней мере, начиная с 1991 г., когда драгоценный металл в таком масштабе был добавлен к местным запасам.

По информации агентства, аналогичное количество золота центробанк может вернуть в страну снова в ближайшие месяцы. Это делается по логистическим причинам и с целью диверсификации мест хранения, сказали источники.

По состоянию на конец марта, индийскому RBI принадлежали 822,1 тонны золота, из которых 413,8 тонны хранились за рубежом. За прошлый финансовый год регулятор приобрел 27,5 тонны золота.

В Индии золото центробанка хранится в здании регулятора в Мумбаи и в Нагпуре.