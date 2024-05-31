О нас

Центробанк Индии вернул в страну свыше 100 тонн золота из Великобритании

Центробанк Индии вернул в страну свыше 100 тонн золота из Великобритании Резервный банк Индии (RBI) переместил 100,3 тонны золота из хранилищ в Великобритании обратно в Индию.
Финансы
31 мая 2024 г. 14:25
Центробанк Индии вернул в страну свыше 100 тонн золота из Великобритании

Резервный банк Индии (RBI) переместил 100,3 тонны золота из хранилищ в Великобритании обратно в Индию.

Как передает Report со ссылкой на The Times of India, это первый случай, по крайней мере, начиная с 1991 г., когда драгоценный металл в таком масштабе был добавлен к местным запасам.

По информации агентства, аналогичное количество золота центробанк может вернуть в страну снова в ближайшие месяцы. Это делается по логистическим причинам и с целью диверсификации мест хранения, сказали источники.

По состоянию на конец марта, индийскому RBI принадлежали 822,1 тонны золота, из которых 413,8 тонны хранились за рубежом. За прошлый финансовый год регулятор приобрел 27,5 тонны золота.

В Индии золото центробанка хранится в здании регулятора в Мумбаи и в Нагпуре.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Генерал-губернатор Канады поздравила президента Азербайджана
Генерал-губернатор Канады поздравила президента Азербайджана
30 мая 2024 г. 19:18
Президент Финляндии подтвердил свое участие в COP29
Президент Финляндии подтвердил свое участие в COP29
30 мая 2024 г. 18:24
Генерал-губернатор Австралийского Союза поздравил Ильхама Алиева
Генерал-губернатор Австралийского Союза поздравил Ильхама Алиева
29 мая 2024 г. 20:13
Премьер Словакии направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
Премьер Словакии направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
29 мая 2024 г. 19:34
Анджей Дуда поздравил президента Азербайджана
Анджей Дуда поздравил президента Азербайджана
29 мая 2024 г. 19:27
Президент Словакии направила письмо Ильхаму Алиеву
Президент Словакии направила письмо Ильхаму Алиеву
29 мая 2024 г. 19:19
Генсек ООН поздравил президента Азербайджана
Генсек ООН поздравил президента Азербайджана
29 мая 2024 г. 19:06
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Тагибейли Агдамского района
ФотоПрезидент Ильхам Алиев заложил фундамент села Тагибейли Агдамского района
28 мая 2024 г. 14:42
Президент Болгарии поздравил азербайджанского лидера
Президент Болгарии поздравил азербайджанского лидера
27 мая 2024 г. 20:30
Король Иордании поздравил президента Ильхама Алиева
Король Иордании поздравил президента Ильхама Алиева
27 мая 2024 г. 19:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi