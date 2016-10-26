 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Центробанк Грузии сохранил ключевую ставку стабильной

    В сентябре отмечалась дефляция на уровне 0,3%

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Центробанк Грузии на сегодняшнем заседании сохранил ключевую ставку на уровне 6,5%.

    Как сообщает Report со ссылкой на İnvesting.ru, причиной стало замедление инфляции в сентябре до 0,1% в годовом выражении.

    Годовая инфляция в августе составила 0,9%. В месячном выражении дефляция в сентябре составила 0,3% по сравнению с инфляцией в 0,4% в августе.

    Отметим, что в сентябре ЦБ понизил ключевую ставку с 6,75% до 6,5%. Следующее заседание состоится 14 декабря 2016 года.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi