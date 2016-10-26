Центробанк Грузии сохранил ключевую ставку стабильной

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Центробанк Грузии на сегодняшнем заседании сохранил ключевую ставку на уровне 6,5%.

Как сообщает Report со ссылкой на İnvesting.ru, причиной стало замедление инфляции в сентябре до 0,1% в годовом выражении.

Годовая инфляция в августе составила 0,9%. В месячном выражении дефляция в сентябре составила 0,3% по сравнению с инфляцией в 0,4% в августе.

Отметим, что в сентябре ЦБ понизил ключевую ставку с 6,75% до 6,5%. Следующее заседание состоится 14 декабря 2016 года.