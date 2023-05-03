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Центробанк: Глобальные изменения не оказали серьезного влияния на экономику Азербайджана

Центробанк: Глобальные изменения не оказали серьезного влияния на экономику Азербайджана Глобальные экономические изменения не оказали серьезного влияния на экономику Азербайджана. Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов на пресс-конференции, посвященной изменению
Финансы
3 мая 2023 г. 12:12
Центробанк: Глобальные изменения не оказали серьезного влияния на экономику Азербайджана

Глобальные экономические изменения не оказали серьезного влияния на экономику Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов на пресс-конференции, посвященной изменению параметров учетной ставки.

По его словам, закрытие двух ведущих мировых банков оказывает негативное влияние на финансовый сектор, особенно на его инвестиционную привлекательность.

"Конечно, Азербайджан является частью мировой экономики, но эти факты не оказали влияния на нашу экономику", - сказал председатель.

Главный банкир отметил, что, несмотря на снижение инфляции в мире, потрясения в глобальной экономике продолжаются: "По прогнозам международных организаций, мировая инфляция вернется к базовому сценарию только в 2025 году".

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Версия на азербайджанском языке Taleh Kazımov: "Qlobal dəyişikliklər iqtisadiyyatımıza ciddi təsir etməyib"

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