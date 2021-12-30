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Центробанк: Остатки на коррсчетах банков будут ориентиром для предложения денег

Центробанк: Остатки на коррсчетах банков будут ориентиром для предложения денег Для оказания воздействия на предложение денег ориентиром будут остатки на корреспондентских счетах банков в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).
Финансы
30 декабря 2021 г. 10:33
Центробанк: Остатки на коррсчетах банков будут ориентиром для предложения денег

Для оказания воздействия на предложение денег ориентиром будут остатки на корреспондентских счетах банков в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ЦБА ”Об основных направлениях денежно-кредитной политики и политики по поддержанию финансовой стабильности на 2022 год“.

"Денежная масса, которая является еще одной промежуточной целью денежно-кредитной политики, будет регулироваться с учетом спроса экономики на деньги, прогноза экономического роста и инфляции. Изменения, происходящие в структуре денежной массы под влиянием процессов цифровизации, также будут учитываться при регулировании предложения денег", - говорится в заявлении.

Прогнозируемые в следующем году цены на нефть, динамика роста ненефтяного экспорта, и как следствие, профицитный платежный баланс и увеличение трансфертов из Государственного нефтяного фонда Азербайджана в госбюджет будут поддерживать курсовую устойчивость, являющуюся основным якорем стабильности цен, обеспечивая баланс на валютном рынке, сообщает ЦБА.

В заявлении также отмечается, что сохранение баланса на валютном рынке актуализирует ускорение реформ в направлении диверсификации источников валютных доходов на следующий год и среднесрочный период.

"В 2022 году ЦБА будет адекватно использовать все имеющиеся в его арсенале инструменты и механизмы. Решения будут приниматься оперативно, исходя из ликвидности банковской системы. Будет продолжена оценка структурного профицита (или дефицита) банковской системы", - говорится в заявлении.

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Версия на английском языке CBA: Balances on correspondent accounts of banks to act as benchmark for money supply
Версия на азербайджанском языке Mərkəzi Bank: "Bankların manatla müxbir hesabları qalığından istifadə ediləcək"

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