Центробанк Бразилии обновил исторический минимум ключевой ставки

Центробанк Бразилии понизил ставку рефинансирования на 0,5 процентных пункта до исторически минимального значения 5%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее решение принял комитет по монетарной политике регулятора.

В своем сообщении ЦБ указал также, что нынешняя ситуация в экономике способствует сохранению контроля над инфляцией, что в перспективе позволит до конца года "снова понизить данный показатель на ту же величину". Очередное заседание комитета запланировано на 10-11 декабря.

С 1 августа ЦБ Бразилии последовательно понижает ключевую ставку, которая до того момента в течение полутора лет находилась на отметке 6,5%. Нынешнее и предыдущие решения регулятора не стали неожиданностью для экспертного сообщества страны. Вместе с тем, даже по самым смелым сентябрьским прогнозам специалистов накануне предыдущего заседания комитета, ставка к концу года не должна опуститься ниже 4,75%.