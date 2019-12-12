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Центробанк Бразилии снизил базовую ставку до исторического минимума

Центробанк Бразилии снизил базовую ставку до исторического минимума

Центральный банк Бразилии снизил базовую ставку SELIC на 0,5% до исторического минимума 4,5% годовых.

Как передает Report, Центробанк по итогам заседания не дал четкого прогноза относительно дальнейших шагов, однако дал понять, что открыт к "дальнейшему сокращению стоимости кредитования в следующем году".

Инфляция в Бразилии находится ниже целевого уровня Центробанка, появились признаки улучшения положения в экономике. Так, уровень безработицы снижается, и аналитики улучшили прогнозы темпов роста ВВП страны на 2019-2020 гг.

Экономисты в среднем прогнозируют рост экономики в 2019 года на 1,1%, в 2020 года - на 2,2%.

Следующее заседание Центробанка Бразилии намечено на 5 февраля 2020 года.


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