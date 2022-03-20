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Центробанк Багам сообщил о наличии в стране $3 млрд российских активов

Центробанк Багам сообщил о наличии в стране $3 млрд российских активов Центральный банк Содружества Багамских Островов в ходе проведенных проверок обнаружил в финансовых учреждениях страны активы, связанные с Россией, на сумму около 3 млрд долларов США.
Финансы
20 марта 2022 г. 08:31
Центробанк Багам сообщил о наличии в стране $3 млрд российских активов

Центральный банк Содружества Багамских Островов в ходе проведенных проверок обнаружил в финансовых учреждениях страны активы, связанные с Россией, на сумму около 3 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте регулятора.

"По состоянию на 28 февраля 2022 года в секторе было около $420 млн в виде депозитов и $2,5 млрд в депозитарных или трастовых активах, конечные бенефициарные владельцы из России или связаны с ней. Информация, раскрытая сегодня, является сводной по международному банковскому и трастовому сектору, а не конкретным активам, находящимся под санкциями", - говорится в сообщении.

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