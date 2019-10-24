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Центробанк Азербайджана выпустил юбилейную монету к 100-летию БГУ

​Центробанк Азербайджана выпустил юбилейную монету к 100-летию БГУ
© Report

Центробанк Азербайджана выпустил юбилейную серебряную монету номиналом 5 АЗН к 100-летию Бакинского государственного университета (БГУ), сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Монета весом 1 тройская унция - 31,1 грамма (+ 0,1 гр.) и диаметром 38,61 мм изготовлена британской компанией The Royal Mint по технологии Proof в соответствии с международными стандартами.

На аверсе монеты изображено административное здание БГУ, высказывание и подпись Гейдара Алиева, восьмиконечные звезды, национальные узоры и орнаменты, на реверсе изображение герба Азербайджана и номинал монеты.

Юбилейная монета является официальным платежным средством в стране. 

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