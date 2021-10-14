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Центробанк Азербайджана запускает проект "Инвестиционное путешествие"

Центробанк Азербайджана запускает проект "Инвестиционное путешествие" Центральный банк Азербайджана (ЦБА) с целью повышения финансовой грамотности в стране и поощрения финансирования посредством рынка капитала с 20 октября запустит проект "инвестиционное путешествие", организованный Агентством по развитию малого и среднего
Финансы
14 октября 2021 г. 10:00
Центробанк Азербайджана запускает проект Инвестиционное путешествие

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) с целью повышения финансовой грамотности в стране и поощрения финансирования посредством рынка капитала с 20 октября запустит проект "инвестиционное путешествие", организованный Агентством по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики, ЗАО “Бакинская фондовая биржа” (БФБ) и инвестиционными компаниями.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Основной целью проекта является поддержка финансирования малого и среднего бизнеса, в том числе новых предприятий через рынки капитала, развитие существующих предприятий и продвижение стандартов корпоративного управления.

Первое мероприятие в рамках проекта пройдет в Центре развития МСП в Хачмазском районе. На мероприятии представители БФБ и инвестиционных компаний выступят с презентациями на тему финансирования и листинга, в том числе предоставят бесплатные инвестиционные консультации для бизнес-субъектов и пригласят их в "программу листинговых консультаций", реализуемую биржей.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankı “İnvestisiya səyahəti” layihəsinə start verir

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