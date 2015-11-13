​Центробанк Азербайджана за четыре дня продал банкам 241 млн. долларов

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Центральный банк Азербайджана (ЦБА) за четыре дня продал коммерческим банкам 241 млн. долларов США.

Аналитическая группа Report отмечает, что в прошлую пятницу объемы продаж составили 49 млн. долларов, во вторник - 94 млн. долларов (понедельник был нерабочим днем), в среду - 37 млн. долларов, вчера, в четверг, 61 млн. долларов.

Продажи выросли вследствие вероятности продолжения укрепления позиций доллара на мировом рынке и снижения цен на нефть.

Отметим, что спрос на доллары увеличился на фоне ожиданий повышения ключевой ставки в США в декабре. Эксперты прогнозируют достижение паритета курса доллар/евро к концу года. Замедление китайской экономики и ожидания выхода на рынок иранской нефти провоцируют стремительное падение цен на нефть. Сейчас стоимость нефти марки Brent приблизилась к 44 долларам/баррель. Если процесс продолжится, цена на Brent вернется к уровню 2008 года, когда баррель продавался по цене 36 долларов.