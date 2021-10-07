Центробанк Азербайджана выдал лицензию НКО FNC

Решением правления Центрального банка Азербайджана выдана лицензия небанковской кредитной организации FNC.

Решением правления Центрального банка Азербайджана выдана лицензия небанковской кредитной организации FNC.

Об этом сообщает Report со ссылкой на регулятора.

Таким образом, число НКО, имеющих лицензию в стране, достигло 53.

Государственная налоговая служба при Минэкономики зарегистрировала FNC в феврале этого года по юридическому адресу - город Сумгайыт, 6-й микрорайон, улица Гянджлик, дом 35L, квартира 2. Уставный капитал составляет 300 тыс. манатов, а законный представитель – Азизов Джавид Вагиф оглы.