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Центробанк Азербайджана выдал лицензию НКО Azfinans

Центробанк Азербайджана выдал лицензию НКО Azfinans
Финансы
24 сентября 2021 г. 16:42
Центробанк Азербайджана выдал лицензию НКО Azfinans

Решением Правления Центрального банка Азербайджана небанковской кредитной организации ООО Azfinans выдана лицензия.

Об этом сообщает Report со ссылкой на регулирующий орган.

Тем самым, число имеющих лицензию НКО достигло 52.

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики зарегистрировала Azfinans в июле этого года по юридическому адресу г. Баку, Ясамальский район, улица Исмаил бека Гутгашенли, дом 36 (квл 488/489), уставный капитал составляет 300 тыс. манатов, а законным представителем является Ильгар Шукюр оглы Алиев.

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