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Центробанк Азербайджана выдал лицензию НБКО "Иршад"

Центробанк Азербайджана выдал лицензию НБКО "Иршад" 16:25
Финансы
19 сентября 2024 г. 16:45
Центробанк Азербайджана выдал лицензию НБКО Иршад

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал небанковской кредитной организации (НБКО) ООО "Иршад" лицензию на деятельность.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Таким образом, число НБКО в Азербайджане, имеющих лицензию на деятельность, увеличилось до 57.

По данным Государственной налоговой служб при Министерстве экономики НБКО "Иршад" прошло госрегистрацию в налоговых органах в сентябре прошлого года. Ее юридический адрес - город Баку, Сабунчинский район, поселок Бакиханов, улица Сакита Годжаева, 25, уставной капитал составляет 1 млн манатов, а официальным представителем является Заур Мигиров.

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