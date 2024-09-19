Центробанк Азербайджана выдал лицензию НБКО "Иршад"

16:25

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал небанковской кредитной организации (НБКО) ООО "Иршад" лицензию на деятельность.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Таким образом, число НБКО в Азербайджане, имеющих лицензию на деятельность, увеличилось до 57.

По данным Государственной налоговой служб при Министерстве экономики НБКО "Иршад" прошло госрегистрацию в налоговых органах в сентябре прошлого года. Ее юридический адрес - город Баку, Сабунчинский район, поселок Бакиханов, улица Сакита Годжаева, 25, уставной капитал составляет 1 млн манатов, а официальным представителем является Заур Мигиров.