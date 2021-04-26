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Центробанк Азербайджана выдал лицензию инвестиционной компании CPM-Invest

Центробанк Азербайджана выдал лицензию инвестиционной компании CPM-Invest Тем самым, число инвестиционных компаний, имеющих лицензию в стране, достигло 11
Финансы
26 апреля 2021 г. 10:35
Центробанк Азербайджана выдал лицензию инвестиционной компании CPM-Invest

Решением правления Центрального банка Азербайджана ЗАО "Инвестиционная компания CPM-Invest" выдана лицензия.

Об этом сообщает Report со ссылкой на регулятора.

Тем самым, число инвестиционных компаний, имеющих лицензию в стране, достигло 11.

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики зарегистрировала инвестиционную компанию CPM-Invest в январе этого года. Юридический адрес новой финансовой организации - город Баку, Насиминский район, проспект Тбилиси, дом 1 058, квартира 36а.

Уставный капитал составляет 400 тыс. манатов, а законным представителем является Хадиев Нариман Сабир оглы.

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Версия на английском языке Azerbaijan Central Bank issues license to CPM-Invest Investment Company
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankı “CPM-İnvest İnvestisiya Şirkəti”nə lisenziya verib

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