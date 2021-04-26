Центробанк Азербайджана выдал лицензию инвестиционной компании CPM-Invest

Тем самым, число инвестиционных компаний, имеющих лицензию в стране, достигло 11

Решением правления Центрального банка Азербайджана ЗАО "Инвестиционная компания CPM-Invest" выдана лицензия.

Об этом сообщает Report со ссылкой на регулятора.

Тем самым, число инвестиционных компаний, имеющих лицензию в стране, достигло 11.

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики зарегистрировала инвестиционную компанию CPM-Invest в январе этого года. Юридический адрес новой финансовой организации - город Баку, Насиминский район, проспект Тбилиси, дом 1 058, квартира 36а.

Уставный капитал составляет 400 тыс. манатов, а законным представителем является Хадиев Нариман Сабир оглы.