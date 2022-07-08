Центробанк Азербайджана выдал лицензию инвесткомпании Capital Partners

Решением Правления Центрального банка Азербайджана ЗАО "Инвестиционная компания Capital Partners" выдана лицензия на оказание основных и вспомогательных инвестиционных услуг.

Решением Правления Центрального банка Азербайджана ЗАО "Инвестиционная компания Capital Partners" выдана лицензия на оказание основных и вспомогательных инвестиционных услуг.

Об этом сообщает Report со ссылкой на регулирующий орган.

Тем самым, число инвестиционных компаний, имеющих лицензию, достигло 13.

Государственная налоговая служба при Минэкономики зарегистрировала инвестиционную компанию Capital Partners в декабре 2020 года. Ее уставный капитал составляет 400 тысяч манатов. Финансовое учреждение является правопреемником ООО Capital Partners, основанного в 2007 году ОАО Rabitabank.