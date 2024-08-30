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Центробанк Азербайджана выдал лицензию еще одной организации электронных денег

Центробанк Азербайджана выдал лицензию еще одной организации электронных денег Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал ОАО GoldenPay бессрочную лицензию на осуществление деятельности в качестве организации электронных денег.
Финансы
30 августа 2024 г. 12:05
Центробанк Азербайджана выдал лицензию еще одной организации электронных денег

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал ОАО GoldenPay бессрочную лицензию на осуществление деятельности в качестве организации электронных денег.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, лицензия была выдана в соответствии с Законом "О платежных услугах и платежных системах".

В настоящее время Центральный банк продолжает оценку других организаций, которые обратились за лицензиями на оказание платежных услуг.

Напомним, что ранее ЦБА выдал бессрочные лицензии на деятельность в качестве организации электронных денег ООО A-Solutions, United Payment, Modenis, PashaPay, Mobile Payment Solutions, Paysis и PulPal, ЗАО Mpay, а также ООО Token Azerbaijan, Global Innovations и Drakaris - на деятельность в качестве платежных организаций.

Таким образом, число имеющих лицензию организаций в этой сфере достигло 12.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankı daha bir elektron pul təşkilatına lisenziya verib

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