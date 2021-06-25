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Центробанк Азербайджана выдал лицензии двум НКО

Центробанк Азербайджана выдал лицензии двум НКО Решением правления Центрального банка Азербайджана выданы лицензии небанковским кредитным организациям ОАО Azkredit и ООО Nas Project.
Финансы
25 июня 2021 г. 18:37
Центробанк Азербайджана выдал лицензии двум НКО

Решением правления Центрального банка Азербайджана выданы лицензии небанковским кредитным организациям ОАО Azkredit и ООО Nas Project.

Об этом сообщает Report со ссылкой на регулирующий орган.

Таким образом, число НКО, имеющих лицензию в стране, достигло 51.

Azkredit был создан в ноябре 2019 года на базе находящегося в процессе ликвидации ООО Vijn Fond Azercredit. Его юридический адрес - город Баку, Низаминский район, улица Мирза Халил Шарифли, дом 1, квартира 34. Уставный капитал составляет 300 тысяч манатов, а законным представителем является Джейхун Мамедали оглу Алиев.

Nas Project был создан в октябре 2020 года. Юридический адрес компании - город Баку, Наримановский район, улица Тебриз, дом 105/35, квартира 56. Уставный капитал составляет 300 тысяч манатов, а законным представителем является Мамедов Эльнур Фазли оглу.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankı "Azkredit" və "Nas Project" BOKT-lara lisenziya verib

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