Центробанк Азербайджана выдал лицензии четырем организациям

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал лицензии ООО "K Group" на осуществление деятельности организации электронных денег, ООО "M.A.X Sistemləri Plyus" и "Cibpay" на осуществление деятельности платежной организации и ООО "Azərikard" - на осуществление

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал лицензии ООО "K Group" на осуществление деятельности организации электронных денег, ООО "M.A.X Sistemləri Plyus" и "Cibpay" на осуществление деятельности платежной организации и ООО "Azərikard" - на осуществление деятельности организации электронных денег и оператора платежной системы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Лицензия выдается на основании закона "О платежных услугах и платежных системах", и в настоящее время продолжается оценка обращений от других организаций, подчеркнули в Центробанке.

Таким образом, число имеющих лицензию организаций в этой сфере достигло 17.