О нас

Центробанк Азербайджана выдал лицензии четырем организациям

Центробанк Азербайджана выдал лицензии четырем организациям Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал лицензии ООО "K Group" на осуществление деятельности организации электронных денег, ООО "M.A.X Sistemləri Plyus" и "Cibpay" на осуществление деятельности платежной организации и ООО "Azərikard" - на осуществление
Финансы
18 сентября 2024 г. 17:54
Центробанк Азербайджана выдал лицензии четырем организациям

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал лицензии ООО "K Group" на осуществление деятельности организации электронных денег, ООО "M.A.X Sistemləri Plyus" и "Cibpay" на осуществление деятельности платежной организации и ООО "Azərikard" - на осуществление деятельности организации электронных денег и оператора платежной системы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Лицензия выдается на основании закона "О платежных услугах и платежных системах", и в настоящее время продолжается оценка обращений от других организаций, подчеркнули в Центробанке.

Таким образом, число имеющих лицензию организаций в этой сфере достигло 17.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankı 4 təşkilata lisenziya verib

Самое важное

Айхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
ФотоАйхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
17 сентября 2024 г. 12:23
Ильхам Алиев: Благодаря усилиям Азербайджана в регионе возникли новые реалии
Ильхам Алиев: Благодаря усилиям Азербайджана в регионе возникли новые реалии
16 сентября 2024 г. 19:51
Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана
Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана
16 сентября 2024 г. 19:45
ЦИК утвердил итоговый протокол выборов в Милли Меджлис
ЦИК утвердил итоговый протокол выборов в Милли Меджлис
16 сентября 2024 г. 13:47
Формула 1: Пилот McLaren Пиастри стал победителем Гран-при Азербайджана
ФотоФормула 1: Пилот McLaren Пиастри стал победителем Гран-при Азербайджана
15 сентября 2024 г. 16:38
Формула 1: Сегодня определится победитель Гран-при Азербайджана
Формула 1: Сегодня определится победитель Гран-при Азербайджана
15 сентября 2024 г. 07:00
Гран-при Азербайджана: Леклер выиграл квалификацию в Баку четвертый год подряд
ФотоГран-при Азербайджана: Леклер выиграл квалификацию в Баку четвертый год подряд
14 сентября 2024 г. 17:07
Гран-при Азербайджана: В третьем свободном заезде лучшим стал Джордж Рассел
Гран-при Азербайджана: В третьем свободном заезде лучшим стал Джордж Рассел
14 сентября 2024 г. 13:35
Формула-1: Сегодня стартует второй день Гран-при Азербайджана
Формула-1: Сегодня стартует второй день Гран-при Азербайджана
14 сентября 2024 г. 07:00
Формула-1: Шарль Леклер лидирует по итогам второго свободного заезда
ФотоФормула-1: Шарль Леклер лидирует по итогам второго свободного заезда
13 сентября 2024 г. 18:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi