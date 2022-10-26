Центробанк Азербайджана выбирает страховщика

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил открытый тендер на страхование основных средств, наличных денег и транспортных средств.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил открытый тендер на страхование основных средств, наличных денег и транспортных средств.

Как сообщает Report, плата за участие в тендере составляет 150 манатов.

Заявители могут подать первичные документы до 18:00 1 декабря, а тендерное предложение и банковское обеспечение до 1% от его стоимости - до 18:00 9 декабря, в административное здание ЦБА по адресу город Баку, Насиминский район, улица Рашида Бейбутова, 90.

Предложения будут рассмотрены 12 декабря в 15:00 по вышеуказанному адресу.