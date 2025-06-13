Центробанк Азербайджана ввел систему онлайн-очереди для приема граждан

Центробанк Азербайджана ввел систему онлайн-очереди для приема граждан

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) внедрил очередное новшество, связанное с приемом граждан.

Об этом Report сообщает об этом со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, с апреля текущего года для оперативного приема и обработки обращений была организована система отправки электронных заявлений в учреждение через платформу "myGov". Следующим нововведением стало создание возможности для граждан получать очередь без личного посещения ЦБА через интегрированную с платформой "myGov" систему онлайн-очереди.

Процедура работает следующим образом: гражданин в разделе "Новая резервация" указывает дату и время планируемого визита в учреждение, а также контактный номер. В назначенное время посетитель приходит в "Приемную" ЦБА, вводит в систему электронной очереди полученный заранее по SMS код подтверждения, после чего система предоставляет ему порядковый номер. В соответствии с этим номером обеспечивается встреча с ответственным сотрудником Центрального банка.

Также гражданин имеет возможность отменить полученную через платформу "myGov" онлайн-очередь с помощью раздела "Отмена резервации".