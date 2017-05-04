Центробанк Азербайджана втрое увеличил инвестиции в ценные бумаги

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Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Общие активы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) по состоянию на 1 января этого года составили 25,564 млрд манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет учреждения, это на 35,1% больше по сравнению с показателем на 1 января прошлого года.

Инвестиции в ценные бумаги составили 10,523 млрд манатов или около 41% активов ЦБА. Эта цифра выросла в 2,8 раза в годовом сравнении.

В прошлом году общая сумма обязательств ЦБА увеличились на 48,35% - до 19,692 млрд манатов, совокупный капитал - на 7,4%, составив 5,872 млрд, уставный капитал остался неизменным на уровне 500 млн манатов.

В 2016 году процентные доходы составили 282,315 млн манатов (прирост 24,5% по сравнению с 2015 г.), процентные расходы - 257,895 млн манатов (прирост в 1664 раза), непроцентные доходы - 6,192 млн манатов (спад 50,7%), непроцентные расходы - 3,031 млн манатов (спад 57,2%), убытки от переоценки торговых ценных бумаг - 10,348 млн манатов (в предыдущем году получены доходы), доходы от переоценки производных финансовых инструментов - 8,212 млн манатов (в предыдущем году получен убыток), доходы от переоценки валютной позиции - 899,713 млн манатов (спад 84,55%), доходы от валютных операций - 10,882 млн манатов (прирост 2,5%), доходы от других операций - 1,083 млн манатов (спад 67,8%), расходы по обесцениванию - 477,076 млн манатов (прирост 2,7%), административные и прочие операционные расходы - 59,103 млн манатов (прирост 25,9%). В конечном итоге ЦБА завершил прошлый год с прибылью в 401,664 млн манатов, что на 92,7% или в 13,8 раза меньше, чем в предыдущем году.