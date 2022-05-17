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Центробанк Азербайджана увеличил расходы на страхование в 13 раз

Центробанк Азербайджана увеличил расходы на страхование в 13 раз Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в 2021 году потратил на страховые услуги 1 млн 260 тысяч манатов.
Финансы
17 мая 2022 г. 16:29
Центробанк Азербайджана увеличил расходы на страхование в 13 раз

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в 2021 году потратил на страховые услуги 1 млн 260 тысяч манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность учреждения.

Согласно документу, это в 12,5 раза больше, чем в 2020 году.

В структуре страховых расходов 428 тыс. манатов - это отчисления по обязательному медицинскому страхованию, которые впервые были предусмотрены в прошлом году. Остальные 832 тысячи манатов - это отчисления на традиционное страхование. Это в 8,3 раза больше, чем годом ранее.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankı sığorta xərclərini 13 dəfə artırıb

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