Центробанк Азербайджана увеличил расходы на страхование в 13 раз

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в 2021 году потратил на страховые услуги 1 млн 260 тысяч манатов.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в 2021 году потратил на страховые услуги 1 млн 260 тысяч манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность учреждения.

Согласно документу, это в 12,5 раза больше, чем в 2020 году.

В структуре страховых расходов 428 тыс. манатов - это отчисления по обязательному медицинскому страхованию, которые впервые были предусмотрены в прошлом году. Остальные 832 тысячи манатов - это отчисления на традиционное страхование. Это в 8,3 раза больше, чем годом ранее.