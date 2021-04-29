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Центробанк Азербайджана увеличил активы на 13%

Центробанк Азербайджана увеличил активы на 13% В структуре активов ЦБА 18 579,674 млн манатов составили долговые ценные бумаги
Финансы
29 апреля 2021 г. 12:36
Центробанк Азербайджана увеличил активы на 13%

На 1 января этого года активы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) составили 25 485,97 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность организации, это на 12,65% больше, чем на 1 января прошлого года.

В структуре активов ЦБА 18 579,674 млн манатов составили долговые ценные бумаги (на 6,2% больше, чем годом ранее), 5 615,273 млн манатов - денежные средства и их эквиваленты (на 30,3% больше, чем годом ранее), 375,543 млн манатов - расчеты с Международным валютным фондом (на 4,3% больше), а 399 млн манатов - кредиты банкам (на 47,8% больше).

В 2020 году обязательства ЦБА выросли на 19% - до 23 864,058 млн манатов, в том числе банкноты и монеты, находящиеся в обращении, - на 13,8% до 11 839,664 млн манатов, краткосрочные депозиты банков-резидентов - на 11,8% - до 2 713,336 млн манатов, обязательства перед правительственными учреждениями - на 80% - до 4 921,318 млн манатов, обязательства перед кредитными организациями выросли на 17,8% - до 3 204,953 млн манатов, а балансовый капитал организации сократился на 37% - до 1 621,912 млн манатов.

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Версия на английском языке Central Bank sees 13% growth in assets 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankı aktivlərini 13% artırıb

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