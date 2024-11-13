Центробанк Азербайджана утвердил "Зеленую таксономию"

Решением Правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) утверждена "Зеленая таксономия".

Решением Правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) утверждена "Зеленая таксономия".

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, документ охватывает систему классификации для определения видов зеленой деятельности, подвидов и их технических критериев классификации по экономическим секторам.

"Зеленая таксономия", предназначенная в первую очередь для использования финансовыми институтами, может применяться для приведения бизнес-деятельности частного сектора в соответствие с установленными в таксономии критериями и принципами. Она служит для разработки стратегий зеленого и устойчивого перехода, привлечения зеленых инвестиций и других подобных направлений.