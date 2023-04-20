Центробанк Азербайджана утвердил требования по трем видам страхования

Коллегия Центрального банка Азербайджана (ЦБА) утвердила "Требования к форме и содержанию страхового полиса по обязательному страхованию недвижимого имущества", "Требования к форме и содержанию страхового полиса по обязательному страхованию гражданской от

Коллегия Центрального банка Азербайджана (ЦБА) утвердила "Требования к форме и содержанию страхового полиса по обязательному страхованию недвижимого имущества", "Требования к форме и содержанию страхового полиса по обязательному страхованию гражданской ответственности, связанной с эксплуатацией недвижимого имущества" и "Требования к форме и содержанию страхового полиса по обязательному личному страхованию пассажиров от несчастных случаев".

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал председатель Центробанка Талех Кязымов.

Юридическому отделу ЦБА поручено в 3-дневный срок представить новое решение в Министерство юстиции для внесения в Государственный реестр правовых актов.