Центробанк Азербайджана утвердил руководство по оценке институциональных рисков

Центробанк Азербайджана утвердил руководство по оценке институциональных рисков

Центральный банк Азербайджана утвердил методологическое руководство по оценке институциональных рисков в финансовых учреждениях в контексте легализации имущества, полученного преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового поражения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Документ направлен на повышение методологической грамотности финансовых организаций и обеспечение соответствия национальному законодательству и международным стандартам.

Методология предусматривает регулярное выявление и анализ рисков, связанных с незаконными финансовыми операциями, а также внедрение эффективных механизмов контроля и снижения угроз.