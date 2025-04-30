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Центробанк Азербайджана утвердил руководство по оценке институциональных рисков

Центробанк Азербайджана утвердил руководство по оценке институциональных рисков Центробанк Азербайджана утвердил руководство по оценке институциональных рисков
Финансы
30 апреля 2025 г. 11:48
Центробанк Азербайджана утвердил руководство по оценке институциональных рисков

Центральный банк Азербайджана утвердил методологическое руководство по оценке институциональных рисков в финансовых учреждениях в контексте легализации имущества, полученного преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового поражения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Документ направлен на повышение методологической грамотности финансовых организаций и обеспечение соответствия национальному законодательству и международным стандартам.

Методология предусматривает регулярное выявление и анализ рисков, связанных с незаконными финансовыми операциями, а также внедрение эффективных механизмов контроля и снижения угроз.

С полным текстом Руководства можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на английском языке Azerbaijan's Central Bank approves guidelines for assessing institutional risks
Версия на азербайджанском языке AMB institusional risk qiymətləndirilməsinə dair Metodoloji Rəhbərliyi təsdiq edib

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