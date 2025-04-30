Центробанк Азербайджана утвердил руководство по оценке институциональных рисков

Центральный банк Азербайджана утвердил методологическое руководство по оценке институциональных рисков в финансовых учреждениях в контексте легализации имущества, полученного преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового поражения.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.
Документ направлен на повышение методологической грамотности финансовых организаций и обеспечение соответствия национальному законодательству и международным стандартам.
Методология предусматривает регулярное выявление и анализ рисков, связанных с незаконными финансовыми операциями, а также внедрение эффективных механизмов контроля и снижения угроз.
С полным текстом Руководства можно ознакомиться по