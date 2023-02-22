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Центробанк Азербайджана утвердил Дорожную карту по устойчивым финансам

Центробанк Азербайджана утвердил Дорожную карту по устойчивым финансам Решением Правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) утверждена Дорожная карта по устойчивым финансам на 2023-2026 годы для обеспечения устойчивой трансформации финансового сектора.
Финансы
22 февраля 2023 г. 12:29
Центробанк Азербайджана утвердил Дорожную карту по устойчивым финансам

Решением Правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) утверждена Дорожная карта по устойчивым финансам на 2023-2026 годы для обеспечения устойчивой трансформации финансового сектора.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ЦБА.

Цель дорожной карты - обеспечить устойчивость финансовых институтов к рискам, возникающим в результате изменения климата и других факторов ESG (environmental, social and governance), а также воспользоваться возможностями, которые дает переход к устойчивой экономике.

С документом "Дорожная карта устойчивого финансирования" можно ознакомиться по следующей ссылке:

https://uploads.cbar.az/assets/dc1546b51b6aa6b3d92409836.pdf

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Версия на английском языке Central Bank approves Sustainable Finance Roadmap of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Mərkəzi Bank Azərbaycanın Dayanıqlı Maliyyə üzrə Yol Xəritəsini təsdiq edib

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