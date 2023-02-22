Центробанк Азербайджана утвердил Дорожную карту по устойчивым финансам

Решением Правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) утверждена Дорожная карта по устойчивым финансам на 2023-2026 годы для обеспечения устойчивой трансформации финансового сектора.

Решением Правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) утверждена Дорожная карта по устойчивым финансам на 2023-2026 годы для обеспечения устойчивой трансформации финансового сектора.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ЦБА.

Цель дорожной карты - обеспечить устойчивость финансовых институтов к рискам, возникающим в результате изменения климата и других факторов ESG (environmental, social and governance), а также воспользоваться возможностями, которые дает переход к устойчивой экономике.

С документом "Дорожная карта устойчивого финансирования" можно ознакомиться по следующей ссылке: