​Центробанк Азербайджана сократил количество валютных аукционов

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) сегодня не будет проводить валютный аукцион. Как передает Report, ЦБА сократил количество проводимых с 13 января регулярных валютных аукционов с 3 до 2 раз в неделю.

Аналитическая группа Report отмечает, что с этой недели валютные аукционы будут проводиться по вторникам и четвергам, в то время как ранее проводились по понедельникам, средам и пятницам: "ЦБА предпринял данный шаг из-за сокращения спроса коммерческих банков на доллары на аукционах прошлой недели, в связи с чем наблюдается удешевление доллара".

Напомним, что на последнем аукционе 15 апреля продано всего лишь 2,4 млн. долларов из выставленных Государственным нефтяным фондом Азербайджана 50 млн. долларов, вследствие чего официальный курс снизился до 1,5167 AZN/USD.

Отметим, что укрепление маната в условиях нынешней глобальной экономической конъюнктуры не является нормальным явлением. После провала вчерашних переговоров в Дохе сегодня нефтяные цены упали на 5% - до 41 доллара/баррель. На прошлой неделе нефтяные цены выросли до 45 долларов/баррель, достигнув максимума за последние четыре месяца.

"В настоящее время цена на нефть на 9,2% ниже максимального уровня этого года. Падение нефтяных цен оказало отрицательное влияние и на курс рубля, который вырос с наблюдаемой 15 апреля отметки в 66 RUB/USD на 3,8%, составив 68,5 RUB/USD. Изменение курсов национальных валют стран-производителей нефти может оказать влияние на манат. Сокращение количества аукционов может привести к росту курса до 1,53-1,54 AZN/USD на рынке наличной валюты", - отмечают аналитики Report.