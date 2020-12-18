Центробанк Азербайджана снизил учетную ставку

Правление Центрального банка Азербайджана приняло решение о снижении учетной ставки

Правление Центрального банка Азербайджана приняло решение о снижении учетной ставки с 6,5% до 6,25%. Нижняя граница процентного коридора установлена на уровне 5,75%, а верхняя граница – 6,75%.

Как сообщает Report, в условиях ослабления внешнего и внутреннего спроса под влиянием пандемии фактический и прогнозируемый уровень инфляции остается ниже центра принятого целевого диапазона, что свидетельствует о наличии потенциала для смягчения денежно-кредитной политики.

Последние тенденции, наблюдаемые на мировом рынке энергоносителей, перспективы их продолжения в 2021 году могут поддержать улучшение внешней позиции страны и ожиданий экономических субъектов.

Дальнейшие решения по параметрам процентного коридора будут приниматься с учетом последствий пандемии, темпов восстановления экономики, вероятности реализации внутренних и внешних рисков.