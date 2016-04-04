​Центробанк Азербайджана сегодня купит на рынке 30 млн. долларов

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) сегодня, 4 апреля, намерен купить на очередном регулярном валютном аукционе 30 млн. долларов США.

Как сообщает Report, таким образом, ЦБА осуществит первую манатную интервенцию на валютном рынке за 14 месяцев со дня начала девальвации национальной валюты.

Отметим, что ЦБА предположительно планирует стабилизировать стремительно укрепляющийся курс маната посредством покупки долларов у коммерческих банков на сегодняшнем аукционе. Резкого изменения курса AZN/USD на аукционе не ожидается.