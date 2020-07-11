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ЦБ Азербайджана о выплате компенсаций по незастрахованным вкладам

ЦБ Азербайджана о выплате компенсаций по незастрахованным вкладам На сегодняшний день 12,9 тыс. вкладчикам четырех закрытых банков выплачены компенсации в размере 229,7 млн манатов
Финансы
11 июля 2020 г. 15:08
ЦБ Азербайджана о выплате компенсаций по незастрахованным вкладам

На сегодняшний день 12,9 тыс. вкладчикам четырех закрытых банков (AtaBank, Amrah Bank, AGBank и NBC Bank) выплачены компенсации в размере 229,7 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном Центробанком Азербайджана (ЦБА).

Отмечается, что в процессе отзыва лицензий у банков ЦБА и ADIF выявили нарушения при приеме вкладов банками.

Несмотря на запрет на прием вкладов со стороны органа банковского надзора, банки продолжали привлекать средства у физических и юридических лиц.

С аналогичной проблемой столкнулись в свое время вкладчики Demir Bank, лицензия которого была отозвана в 2017 году. Тогда ADIF направил письмо в Кабинет министров и обратился в Конституционный суд. По решению Конституционного суда, была обеспечена выплата компенсаций вкладчикам.

Принимая во внимание судебный прецедент по Demir Bank, ADIF начал необходимые правовые процедуры для обращения в Конституционный суд с целью защиты интересов вкладчиков указанных банков и для обеспечения полной выплаты компенсаций по вкладам.

"Доводим до сведения вкладчиков, столкнувшихся с проблемами в закрытых банках, что в связи с данным вопросом со стороны ЦБА и ADIF принимаются все необходимые меры по обеспечению возврата средств в установленном законодательством порядке и в кратчайшие сроки", - заявили в ЦБА.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankı açıqlama yayıb

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