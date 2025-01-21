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Центробанк Азербайджана раскрыл планы по развитию частных пенсионных фондов

Центробанк Азербайджана раскрыл планы по развитию частных пенсионных фондов В последнее время в Азербайджане ведется масштабная работа по созданию частных пенсионных фондов. Этот шаг имеет большое значение как для совершенствования системы социальной защиты, так и для развития финансовых рынков страны.
Финансы
21 января 2025 г. 13:56
Центробанк Азербайджана раскрыл планы по развитию частных пенсионных фондов

В последнее время в Азербайджане ведется масштабная работа по созданию частных пенсионных фондов. Этот шаг имеет большое значение как для совершенствования системы социальной защиты, так и для развития финансовых рынков страны.

Report расскажет о ключевых моментах проводимой работы, ожиданиях и механизмах регулирования в этой сфере.

Текущая работа и подготовка законодательства

Как сообщили Report в Центральном банке Азербайджана, совершенствование системы пенсионного обеспечения является одним из основных приоритетов в рамках "Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы", утвержденной указом президента Азербайджана от 22 июля 2022 года. В качестве основного исполнителя стратегии уполномочено Министерство труда и социальной защиты населения, а среди других исполнителей - Министерство финансов, Министерство экономики, Центральный банк и Министерство юстиции.

Уже изучен международный опыт, в частности таких стран, как Румыния, Польша, Франция, Хорватия и Турция, подготовлены первоначальные законопроекты. Изученный опыт поможет обеспечить основу законопроектов на современных и эффективных механизмах.

"В настоящее время государственные органы, ЦБА и Ассоциация страховщиков Азербайджана совместно работают над совершенствованием и обсуждением законопроектов. При участии Центробанка продолжаются межведомственные обсуждения и разрабатываются первоначальные предложения", - говорится в ответе.

Сотрудничество с компаниями по страхованию жизни

ЦБА считает, что роль компаний по страхованию жизни в создании частных пенсионных фондов важна. Эти компании активно участвуют в изучении международного опыта и разработке предложений по управлению фондами.

"Страховщики проводят анализ международного опыта применения частных пенсионных фондов, в том числе роли страховщиков в деятельности пенсионных фондов, организации работы и других эффективных механизмов. В целом Центральный банк проводит много работы по развитию и обеспечению финансовой стабильности страхового сектора", - говорится в заявлении.

В то же время в рамках сотрудничества ЦБА и Ассоциации страховщиков Азербайджана реализуются новые инициативы по развитию страхового сектора.

"Глубокое изучение международного опыта является приоритетом во всех упомянутых реформах. Недавние изменения в правилах страхования жизни лиц, получающих кредиты, также являются примером этих шагов развития. При проведении работ по совершенствованию в этом направлении изучение международного опыта, в том числе опыта Турции и других стран, оказало значительное влияние на формирование концепции", - сообщил регулятор.

Механизмы регулирования и управления

ЦБА отмечает, что для успешного функционирования частных пенсионных фондов предусмотрен ряд эффективных механизмов управления и регулирования.

"Обеспечение прозрачности и финансовой стабильности в деятельности фондов является одним из основных приоритетов для обеспечения прозрачности и сохранения финансовой стабильности. Для защиты инвестиций будут приняты меры по совершенствованию законодательной базы и снижению рисков для защиты средств, вложенных гражданами в фонды. Другой вопрос - просвещение граждан. Планируется организация информационных кампаний для повышения интереса к деятельности фондов и важности пенсионных накоплений", - сообщает ЦБА.

Социальное и экономическое влияние частных пенсионных фондов

Создание частных пенсионных фондов обещает ряд важных социальных и экономических выгод. В Центробанке считают, что увеличение долгосрочных финансовых ресурсов и формирование новых финансовых инструментов приведет к углублению финансовых рынков страны.

Создание новых финансовых институтов и привлечение иностранных инвестиций ускорит экономическое развитие страны, что, в свою очередь, приведет к улучшению инвестиционного климата.

"Кроме того, укрепится финансовое обеспечение населения, будет обеспечена устойчивость системы социальной защиты и достигнута финансовая стабильность до пенсионного возраста. Частные фонды позволят создать более эффективную систему социальной защиты, снизив нагрузку на государственный бюджет, то есть окажут положительное влияние на укрепление финансового обеспечения населения в рамках отношений социального страхования до достижения пенсионного возраста, повышение социального благосостояния, преодоление возможных трудностей со здоровьем или материальным обеспечением", - говорится в заявлении.

Таким образом, создание частных пенсионных фондов в Азербайджане обещает положительные результаты как в социальном, так и в экономическом плане. Эти фонды будут способствовать увеличению долгосрочных финансовых ресурсов, улучшению социального благосостояния населения и развитию финансовых рынков страны.

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Версия на азербайджанском языке Mərkəzi Bank Azərbaycanda özəl pensiya fondlarının yaradılması ilə bağlı yeni detalları AÇIQLADI

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