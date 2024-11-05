Центробанк Азербайджана провел специальную продажу валюты на $424 млн

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в октябре осуществил специальную продажу 424 млн долларов США для поддержки исполнения государственных расходов в иностранной валюте.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в октябре осуществил специальную продажу 424 млн долларов США для поддержки исполнения государственных расходов в иностранной валюте.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в ЦБА.

"В октябре этого года Центробанк совместно с Государственным нефтяным фондом Азербайджана (ГНФАР) провел валютные аукционы, на которых было продано 738,7 млн долларов США. Из них 23,6% или 174,4 млн обеспечил ГНФАР", - пояснили в ЦБА.

Регулятор пояснил, что разница между общей суммой валюты, проданной на аукционах, и суммой, объявленной Нефтяным фондом, связана с тем, что ЦБА провел специальную продажу 424 млн долларов США для поддержки исполнения госрасходов в валюте.

"Кроме того, учитывая особенности процесса реализации продаж валюты, между продажей ГНФАР и объемом на аукционах на конец месяца может быть разница. Так, на начальном этапе Нефтяной фонд продает валюту Центробанку, но продажа на аукционах может приходиться на следующий период. Часть разницы между проданными на аукционах в октябре средствами и озвученной Фондом цифрой, помимо указанной специальной продажи, связана с реализацией банкам в октябре средств, проданных ГНФАР в сентябре", - сообщили в ЦБА.