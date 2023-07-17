Центробанк Азербайджана прогнозирует рост страхового рынка на 20-30% в этом году

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) прогнозирует, что по итогам текущего года объем страховых взносов по стране составит 1,2-1,3 млрд манатов.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) прогнозирует, что по итогам текущего года объем страховых взносов по стране составит 1,2-1,3 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом генеральный директор ЦБА Зия Алиев сказал на прошедшей в Баку научно-практической конференции на тему "Успешные пути решения страховых споров".

Отметим, что в 2022 году по линии 20 страховых компаний Азербайджана было собрано около 1 млрд манатов страховых взносов.

"В 2019 году в Азербайджане было собрано 650 млн манатов страховых взносов. В 2023 году эта цифра составит 1,2-1,3 млрд манатов, а это будет значить почти двукратный рост страхового рынка за четыре года", - добавил З.Алиев.