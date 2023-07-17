О нас

Центробанк Азербайджана прогнозирует рост страхового рынка на 20-30% в этом году

Центробанк Азербайджана прогнозирует рост страхового рынка на 20-30% в этом году Центральный банк Азербайджана (ЦБА) прогнозирует, что по итогам текущего года объем страховых взносов по стране составит 1,2-1,3 млрд манатов.
Финансы
17 июля 2023 г. 11:33
Центробанк Азербайджана прогнозирует рост страхового рынка на 20-30% в этом году

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) прогнозирует, что по итогам текущего года объем страховых взносов по стране составит 1,2-1,3 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом генеральный директор ЦБА Зия Алиев сказал на прошедшей в Баку научно-практической конференции на тему "Успешные пути решения страховых споров".

Отметим, что в 2022 году по линии 20 страховых компаний Азербайджана было собрано около 1 млрд манатов страховых взносов.

"В 2019 году в Азербайджане было собрано 650 млн манатов страховых взносов. В 2023 году эта цифра составит 1,2-1,3 млрд манатов, а это будет значить почти двукратный рост страхового рынка за четыре года", - добавил З.Алиев.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке CBA forecasts 20-30% growth in insurance market
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu il sığorta bazarında 20-30 % artım proqnozlaşdırır

Экслюзивные новости

Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
15 июля 2023 г. 11:56
Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы
Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы
13 июля 2023 г. 12:00
Посол Финляндии: Стабильности на Южном Кавказе можно достичь только путем переговоров
Посол Финляндии: Стабильности на Южном Кавказе можно достичь только путем переговоров
13 июля 2023 г. 11:00
Эксперт: Разработка новых запасов газа позволит Азербайджану выйти на новые рынки Европы
Эксперт: Разработка новых запасов газа позволит Азербайджану выйти на новые рынки Европы
11 июля 2023 г. 14:20
Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
10 июля 2023 г. 14:41
Терминологическая комиссия: Запрета называть детей именем Мамед в Азербайджане не было
Терминологическая комиссия: Запрета называть детей именем Мамед в Азербайджане не было
10 июля 2023 г. 12:01
Политолог: Сотрудничество между Баку и Тираной исключительно благодаря президенту Ильхаму Алиеву
Политолог: Сотрудничество между Баку и Тираной исключительно благодаря президенту Ильхаму Алиеву
7 июля 2023 г. 18:57
Шамиль Айрым переизбран главой турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы
Шамиль Айрым переизбран главой турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы
7 июля 2023 г. 14:47
Новый председатель парламента Турции посетит Азербайджан
Новый председатель парламента Турции посетит Азербайджан
7 июля 2023 г. 14:23
Посол: Панама готова сотрудничать с Азербайджаном в создании и развитии СЭЗ
Посол: Панама готова сотрудничать с Азербайджаном в создании и развитии СЭЗ
6 июля 2023 г. 17:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi