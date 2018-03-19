Центробанк Азербайджана приступил к созданию системы цифровой идентификации

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Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) объявляет открытый тендер на привлечение экспертных услуг по созданию системы идентификации на основе технологии блокчейн (лот-1), закупку и установку технической платформы (лот-2) и формирование вышеупомянутой системы (лот-3).

Как сообщает Report, плата за участие в тендере по каждому лоту составляет 200 манатов.

Претендентам необходимо представить предварительные документы не позднее 30 апреля, тендерное предложение и банковскую гарантию до 1% его стоимости не позднее 10 мая в административное здание ЦБА по адресу г. Баку, Насиминский район, ул. Рашида Бехбудова, 90.

Предложения будут рассмотрены 11 мая в 15:00 по указанному адресу. Работы над лотом-1 должны завершиться в течение 3 месяцев, над лотом-2 - 6 месяцев, лотом-3 - 18 месяцев.