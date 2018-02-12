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    Центробанк Азербайджана приступает к смягчению денежной политики

    Эльман Рустамов: В банках достаточно средств, но есть проблемы с кредитованием© Report/ Firi Salim

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Центральный банк Азербайджана (ЦБА) принял решение о смягчение денежной политики, в соответствии с которым предполагается увеличить денежную массу в обращении.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦБА Эльман Рустамов.

    "Впредь мы постараемся проявлять большую терпимость на нотных аукционах. Мы вернем часть привлеченных на аукционах средств экономике, способствуя тем самым росту экономической активности. В настоящее время в банках достаточно средств, но есть проблемы с кредитованием", - подчеркнул он.

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