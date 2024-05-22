Центробанк Азербайджана предупредил страховые компании

В Азербайджане не отвечающие установленным требованиям страховые компании будут отстранены от деятельности на рынке в рамках закона.

В Азербайджане не отвечающие установленным требованиям страховые компании в рамках закона будут отстранены от деятельности на рынке.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА), председатель попечительского совета Бюро обязательного страхования Зия Алиев на конференции "Устойчивость финансовой системы к катастрофическим рискам" в Баку.

"Став регулятором в страховом секторе, ЦБА реализует масштабную стратегию по развитию сектора. Одной из основных целей является укрепление доверия к страховому рынку. Для этого был значительно усилен надзор за страховщиками. Принимаются меры относительно их финансовой стабильности, а также их отношения к страхователям", - сказал З.Алиев.