О нас

Центробанк Азербайджана предупредил страховые компании

Центробанк Азербайджана предупредил страховые компании В Азербайджане не отвечающие установленным требованиям страховые компании будут отстранены от деятельности на рынке в рамках закона.
Финансы
22 мая 2024 г. 12:25
Центробанк Азербайджана предупредил страховые компании

В Азербайджане не отвечающие установленным требованиям страховые компании в рамках закона будут отстранены от деятельности на рынке.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА), председатель попечительского совета Бюро обязательного страхования Зия Алиев на конференции "Устойчивость финансовой системы к катастрофическим рискам" в Баку.

"Став регулятором в страховом секторе, ЦБА реализует масштабную стратегию по развитию сектора. Одной из основных целей является укрепление доверия к страховому рынку. Для этого был значительно усилен надзор за страховщиками. Принимаются меры относительно их финансовой стабильности, а также их отношения к страхователям", - сказал З.Алиев.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankı sığorta şirkətlərinə xəbərdarlıq edib

Самое важное

Завтра состоится итоговое заседание Комиссии по вопросам помилования 
Завтра состоится итоговое заседание Комиссии по вопросам помилования 
21 мая 2024 г. 18:20
В Тертере в результате взрыва мины погиб один человек
В Тертере в результате взрыва мины погиб один человек
21 мая 2024 г. 16:10
ЕС: Стоимость шенгенской визы для граждан Азербайджана не изменится
ЕС: Стоимость шенгенской визы для граждан Азербайджана не изменится
21 мая 2024 г. 15:16
Назначен новый руководитель аппарата Министерства оборонной промышленности
Назначен новый руководитель аппарата Министерства оборонной промышленности
21 мая 2024 г. 14:38
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву
20 мая 2024 г. 20:47
В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано более 73,8 тыс. абортов
В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано более 73,8 тыс. абортов
20 мая 2024 г. 15:00
Президент Ильхам Алиев и Президент Сейед Ибрахим Раиси встретились на азербайджано-иранской государственной границе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и Президент Сейед Ибрахим Раиси встретились на азербайджано-иранской государственной границе
19 мая 2024 г. 19:13
Ильхам Алиев: Ирано-азербайджанское единство и дружба нерушимы
Ильхам Алиев: Ирано-азербайджанское единство и дружба нерушимы
19 мая 2024 г. 14:56
Президент: Надеюсь, что, проводя правильную политику, Армения внесет вклад, а не навредит региональному сотрудничеству
Президент: Надеюсь, что, проводя правильную политику, Армения внесет вклад, а не навредит региональному сотрудничеству
19 мая 2024 г. 14:52
Ильхам Алиев: Вмешательство нерегиональных стран в наши дела неприемлемо
Ильхам Алиев: Вмешательство нерегиональных стран в наши дела неприемлемо
19 мая 2024 г. 14:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi