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Центробанк Азербайджана предупредил о случаях финансового мошенничества

Центробанк Азербайджана предупредил о случаях финансового мошенничества Центральный банк Азербайджана (ЦБА) заявил о случаях предоставления недостоверной информации потребителям финансовых услуг с использованием поддельных документов и лицензий.
Финансы
19 ноября 2024 г. 11:03
Центробанк Азербайджана предупредил о случаях финансового мошенничества

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) заявил о случаях предоставления недостоверной информации потребителям финансовых услуг с использованием поддельных документов и лицензий.

Как сообщили Report в регуляторе, факты были выявлены по итогам наблюдений и поступающих обращений.

"Информация о лицензиях, предоставленных для оказания финансовых услуг, отражена в соответствующих подразделах участников рынка на сайте ЦБА (www.cbar.az) и постоянно обновляется. При столкновении с подобными случаями рекомендуется использовать сайт ЦБА как основной источник информации и ссылок. По дополнительным вопросам можно обратиться на горячую линию (966)", - отмечается в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке AMB: Saxta sənəd və lisenziyalarla istehlakçılara yalan məlumatlar verilir

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