Центробанк Азербайджана предупредил о случаях финансового мошенничества

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) заявил о случаях предоставления недостоверной информации потребителям финансовых услуг с использованием поддельных документов и лицензий.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) заявил о случаях предоставления недостоверной информации потребителям финансовых услуг с использованием поддельных документов и лицензий.

Как сообщили Report в регуляторе, факты были выявлены по итогам наблюдений и поступающих обращений.

"Информация о лицензиях, предоставленных для оказания финансовых услуг, отражена в соответствующих подразделах участников рынка на сайте ЦБА (www.cbar.az) и постоянно обновляется. При столкновении с подобными случаями рекомендуется использовать сайт ЦБА как основной источник информации и ссылок. По дополнительным вопросам можно обратиться на горячую линию (966)", - отмечается в заявлении.