​Центробанк Азербайджана повысил учетную ставку - ОБНОВЛЕНО-2

Первая новость опубликована в 9:37

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Решением правления Центробанка Азербайджана (ЦБА) с 15 февраля 2016 года учетная ставка установлена на уровне 5%, нижний предел процентного коридора по операциям ликвидности на отметке 2%, верхний предел - на отметке 10%.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, данный шаг направлен на укрепление доверия к национальной валюте, поощрение роста манатных депозитов, создание условий для совершенствования инструментов денежной политики в соответствии со сформированной на денежном рынке конъюнктурой.

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Напомним, что 10 декабря 2012 года в Азербайджане учетная ставка была снижена с 5,25% до 5%. Затем снижение продолжилось, а 13 июля 2015 года учетная ставка опустилась с 3,5% до 3%.

Отметим, что высший предел учетной ставки наблюдался 8 июня 2008 года - 15%, эта норма оставалась в силе до 13 октября этого же года. Низший предел составил 2% и оставался в силе с 24 мая 2009 года до 31 октября 2010 года.

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По информации, решение принято, основываясь на цели достижения прогнозов макроэкономических показателей и стабильности цен в среднесрочном периоде: "ЦБА и впредь будет отслеживать макроэкономические процессы и ситуацию на финансовом рынке и, в случае возникновения необходимости, оперативно среагирует посредством инструментов денежной политики".

"Превышение предложения над спросом на последних валютных аукционах ЦБА, некоторое укрепление маната по отношению к иностранным валютам могут расцениваться как первые результаты равновесия на валютном рынке. Применяемый курсовой режим сопровождается развитием денежно-валютного рынка и управления рисками в субъектах экономики", - сообщили в банке.

Также отмечается, что стабилизация на валютном рынке, привлекательные предложения по манатным депозитам со стороны банков, размещение государством облигаций в национальной валюте с более высокой доходностью по сравнению с облигациями в иностранной валюте оказывает положительное влияние на более широкое использование национальной валюты в качестве средства накопления.