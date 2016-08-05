Центробанк Азербайджана повысил учетную ставку до 9,5%

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Центральный банк Азербайджана (ЦБА) принял решение повысить учетную ставку на 2,5 процентных пункта.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ЦБА.

ЦБА пересмотрел количественные параметры инструментов денежной политики, учитывая цели достижения прогнозов макроэкономических показателей и стабильности цен в текущем году и среднесрочном периоде, макроэкономические прогнозы, ожидаемую инфляцию, тенденции платежного баланса, а также конъюнктуру на финансовом рынке. Правление ЦБА приняло решение о повышении с 8 августа 2016 года учетной ставки до 9,5% с сохранением верхнего и нижнего пределов процентного коридора по ликвидным операциям.