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Центробанк Азербайджана подписал меморандум о взаимопонимании с Финансовым офисом Турции

Центробанк Азербайджана подписал меморандум о взаимопонимании с Финансовым офисом Турции Центральный банк Азербайджана (ЦБА) подписал меморандум о взаимопонимании с Финансовым офисом при Администрации президента Турции.
Финансы
31 марта 2022 г. 17:36
Центробанк Азербайджана подписал меморандум о взаимопонимании с Финансовым офисом Турции

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) подписал меморандум о взаимопонимании с Финансовым офисом при Администрации президента Турции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Состоялась встреча между председателями двух структур - Эльманом Рустамовым и Гекселем Ашаном. На встрече были высоко оценены интенсивные связи между финансовыми секторами двух стран и обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества.

На встрече было подчеркнуто, что подписанный сегодня документ внесет важный вклад в дальнейшее углубление сотрудничества.

Целью меморандума о взаимопонимании является расширение экосистемы финансовых технологий, внедрение открытого банкинга, цифровая трансформация страхового сектора и рынков капитала, а также формирование законодательной базы, поддерживающей внедрение инновационных финансовых технологий на финансовых рынках, и создание рамок сотрудничества по повышению кадрового потенциала.

Документ послужит дальнейшему укреплению сотрудничества двух стран в формировании экосистемы финансовых технологий и, таким образом, расширению конкурентных, инновационных и доступных цифровых финансовых услуг в финансовом секторе.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankı Türkiyə Maliyyə Ofisi ilə Anlaşma Memorandumu imzalayıb

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