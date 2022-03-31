Центробанк Азербайджана подписал меморандум о взаимопонимании с Финансовым офисом Турции

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) подписал меморандум о взаимопонимании с Финансовым офисом при Администрации президента Турции.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) подписал меморандум о взаимопонимании с Финансовым офисом при Администрации президента Турции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Состоялась встреча между председателями двух структур - Эльманом Рустамовым и Гекселем Ашаном. На встрече были высоко оценены интенсивные связи между финансовыми секторами двух стран и обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества.

На встрече было подчеркнуто, что подписанный сегодня документ внесет важный вклад в дальнейшее углубление сотрудничества.

Целью меморандума о взаимопонимании является расширение экосистемы финансовых технологий, внедрение открытого банкинга, цифровая трансформация страхового сектора и рынков капитала, а также формирование законодательной базы, поддерживающей внедрение инновационных финансовых технологий на финансовых рынках, и создание рамок сотрудничества по повышению кадрового потенциала.

Документ послужит дальнейшему укреплению сотрудничества двух стран в формировании экосистемы финансовых технологий и, таким образом, расширению конкурентных, инновационных и доступных цифровых финансовых услуг в финансовом секторе.