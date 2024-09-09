Центробанк Азербайджана подготовил инструкцию по зеленым кредитам

13:10

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) подготовил инструкцию по внедрению "зеленых кредитов" и других связанных финансовых инструментов.

Как сообщает Report, об этом ведущий экономист отдела устойчивого финансирования Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Кенан Мамедов заявил в понедельник в Баку на конференции "Роль малого и среднего бизнеса в зеленой экономике".

"Эта инструкция тесно связана с "зеленой таксономией", она уже представлена правлению ЦБА, и ее утверждение ожидается в ближайшие недели", - отметил К.Мамедов.