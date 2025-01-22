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ЦБА пересматривает критерии определения системно значимых банков

ЦБА пересматривает критерии определения системно значимых банков Центральный банк Азербайджана (ЦБА) совершенствует критерии определения системно значимых банков.
Финансы
22 января 2025 г. 12:51
ЦБА пересматривает критерии определения системно значимых банков

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) совершенствует критерии определения системно значимых банков.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель ЦБА Талех Казымов на сегодняшней пресс-конференции.

"В настоящее время мы пересматриваем эти критерии. Работа практически завершена. Новые критерии согласовываются с соответствующими структурами. После этого можно будет легко определять системно значимые банки по итогам каждого года", - отметил он.

Заместитель председателя ЦБА Тогрул Алиев в свою очередь отметил, что работа по совершенствованию критериев ведется в соответствии с международным опытом и с учетом специфики местного банковского сектора.

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