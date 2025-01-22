ЦБА пересматривает критерии определения системно значимых банков

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) совершенствует критерии определения системно значимых банков.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) совершенствует критерии определения системно значимых банков.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель ЦБА Талех Казымов на сегодняшней пресс-конференции.

"В настоящее время мы пересматриваем эти критерии. Работа практически завершена. Новые критерии согласовываются с соответствующими структурами. После этого можно будет легко определять системно значимые банки по итогам каждого года", - отметил он.

Заместитель председателя ЦБА Тогрул Алиев в свою очередь отметил, что работа по совершенствованию критериев ведется в соответствии с международным опытом и с учетом специфики местного банковского сектора.